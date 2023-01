Energia: la Tunisia lancia progetti per produrre 1.700 megawatt da rinnovabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La costruzione di impianti per la generazione di energia da fonti rinnovabili in Tunisia rappresenta, in prospettiva, un'occasione strategica anche per l'Italia grazie alla realizzazione dell’interconnessione sottomarina da 600 megawatt Elmed, che collegherà Capo Bon con la Sicilia. Il progetto portato avanti dall’italiana Terna e dalla tunisina Steg, dovrebbe essere completato entro il 2028. Se nel frattempo la Tunisia aumenterà la produzione di energia da fonti rinnovabili, attualmente piuttosto esigua, non è escluso che il Paese rivierasco possa esportare elettricità in Sicilia e dall'Italia verso l'Europa, grazie anche al contemporaneo sviluppo del sistema di "smart grid", le reti elettriche "intelligenti" transfrontaliere in Europa. Secondo i dati della Banca Mondiale, la domanda annua di energia elettrica in Tunisia sta crescendo a un tasso del 2,2 per cento, alla luce della dipendenza del Paese dalle fonti energetiche estere. Per il ministero dell'Industria tunisino, l'Unione Europea ha accettato di finanziare parte del progetto ElMed con una sovvenzione di 307 milioni di euro, mentre la parte rimanente sarà finanziata in parti uguali tra Tunisia e Italia. (Tut)