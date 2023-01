Speciale scuola: 4 dipartimenti di eccellenza a Roma Tre, giurisprudenza al top in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 10 per cento dei Dipartimenti universitari di eccellenza sono a Roma. E quattro sono all'Università Roma Tre, che vanta il primo posto in graduatoria nell'area delle Scienze Giuridiche. Oltre al Dipartimento di Giurisprudenza il Ministero dell'Università e della Ricerca (Mur) ha premiato i Dipartimenti di Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica, quello di Scienze e quello di Studi Umanistici. Il Ministero ha selezionato 180 Dipartimenti di eccellenza per il quinquennio 2023-2027, che riceveranno un finanziamento per rafforzare e valorizzare le attività di ricerca. Il rettore di Roma Tre, Massimiliano Fiorucci ha dichiarato: "Tra i 180 Dipartimenti di eccellenza ammessi al finanziamento, 4 sono dell'Università Roma Tre. E' un risultato di cui siamo molto orgogliosi, si tratta di un terzo dei Dipartimenti di Roma Tre e di poco meno della metà dei 9 che hanno potuto presentare la candidatura. Mi sembra particolarmente significativo che siano stati premiati Dipartimenti di diverse aree scientifiche a testimonianza della qualità diffusa in tutti gli ambiti della ricerca di Roma Tre. Tutti i Dipartimenti di Roma Tre registrano un livello di eccellenza sia nella ricerca sia nella didattica e nei prossimi anni lavoreremo affinché tutte le aree possano avere analoghi riconoscimenti". (Com)