Lavoro: M5s, con cancellazione decreto Dignità governo vuole occupati ricattabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con un mercato del lavoro sempre più intriso di precariato e sfruttamento, ora il governo intende cancellare il decreto Dignità. Una decisione scellerata, che si somma a quanto già accaduto con la legge di Bilancio dov'è stato eliminato il Reddito di cittadinanza e sono stati liberalizzati i voucher, strumenti che aiutano il lavoro nero. Il disegno di questa destra è chiarissimo: aumentare le disuguaglianze e rendere i lavoratori più deboli e ricattabili". Lo affermano in una nota i parlamentari del M5s nelle commissioni Lavoro di Camera e Senato. "I numeri - riprendono - dicono che prima della pandemia il provvedimento varato nel 2018 su impulso del M5s ha spinto le assunzioni a tempo indeterminato, bloccando la crescita esponenziale dei contratti a termine scaturita dal Jobs act, e le stabilizzazioni, passate dalle 300 mila del 2017 alle 713 mila del 2019. In un Paese con 4 milioni di lavoratrici e lavoratori poveri, di tutto c'è bisogno meno che di interventi che cronicizzino tale condizione. La miopia e l'ottusità di questa maggioranza non hanno limiti", concludono deputati e senatori del M5s. (Com)