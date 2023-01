Veneto: giunta approva stanziamento di 5,8 milioni di euro per bonifica siti orfani regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale ha dato il proprio via libera, su proposta degli assessori allo Sviluppo economico ed Energia, Roberto Marcato, e l'assessore all'Ambiente, Gianpaolo Bottacin, ad una delibera riguardante vari interventi di bonifica da svolgere in siti contaminati della Regione Veneto, classificati come "siti orfani", ovvero luoghi che spetta alla pubblica amministrazione riqualificare poiché o non è stato individuato il colpevole o esso non adempie ai suoi doveri. "A partire dalle risorse legate alla Legge Speciale per Venezia, abbiamo messo in campo un numero crescente di finanziamenti per garantire la restituzione alle rispettive comunità di aree che sono state inquinate da gente senza scrupoli. In questo caso, grazie ad un accordo con il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, mettiamo a disposizione 5,8 milioni di euro per bonificare importanti aree delle province di Belluno, Rovigo e Venezia, queste ultime ricadenti nel territorio del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia", ha spiegato l'assessore Marcato. "Una grande opportunità, soprattutto per le piccole realtà", ha poi aggiunto Bottacin, che ha concluso: "Realtà che senza questi fondi difficilmente sarebbero riuscite a muoversi in maniera autonoma vista la contingenza attuale, fatta di costi spesso proibitivi in molti settori che limitano fortemente l'azione delle amministrazioni locali". (Rev)