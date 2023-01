Roma: Milani (Fd'I), bene Frattasi su Termini ma lavorare su accoglienza senza fissa dimora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il prefetto di Roma Frattasi ha chiesto un raddoppio dei presidi dentro e fuori alla stazione Termini, ed è un'ottima notizia ma occorre anche rivoluzionare il modo di svolgere l'accoglienza ai senza fissa dimora". Lo afferma in una nota il deputato e coordinatore romano di Fd'I, Massimo Milani. "Attrezzare, per esempio, le caserme dismesse di via Labicana con la Croce Rossa e il volontariato per fornire un sostegno psicologico ai senza fissa dimora e toglierli così dalla stazione e dalla strada - aggiunge -. Questo è il modello di accoglienza a cui pensiamo e su cui vorremmo lavorare". (Com)