Cina: la nuova portaerei Fujian verrà testata in mare quest’anno

- La terza e più avanzata portaerei della Cina, la Fujian, verrà testata in mare quest’anno. Lo ha annunciato il vice capitano Qian Shumin in un messaggio video. “Nel nuovo anno dobbiamo concentrarci sulle prove in acqua e contribuire agli obiettivi bicentenari dell’Esercito popolare nazionale”, ha dichiarato l’ufficiale. La Fujian è la più grande e complessa nave da guerra fin qui realizzata dalla Cina e dovrebbe costituire una pietra miliare nei progetti del presidente Xi Jinping volti a modernizzare le forze armate e a ridurre il divario con gli Stati Uniti. Secondo il quotidiano di Hong Kong “South China Morning Post”, è equiparabile alla portaerei statunitense Uss Gerald Ford, l’unica equipaggiata con catapulte elettromagnetiche per il decollo degli aerei. Attualmente la portaerei si trova nel cantiere navale di Jiangnan, non lontano da Shanghai, dove ha effettuato lo scorso settembre i test in ormeggio.(Cip)