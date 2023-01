Venezia: quattro dipartimenti dell'Università Ca' Foscari selezionati dal Mur per attività di ricerca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'interno della lista contenente i 180 dipartimenti universitari italiani d'eccellenza stilata dal Ministero dell'Università e della Ricerca sono stati inseriti anche il dipartimento di Economia, il dipartimento di Scienze ambientali, Informatica e Statistica, il dipartimento di Studi linguistici e culturali comparati e il dipartimento di Studi sull'Asia e l'Africa mediterranea dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Ai quattro dipartimenti verrà assegnato un contributo complessivo di circa 30 milioni di euro per attività di ricerca. "Ca' Foscari vede riconfermata l'eccellenza della sua ricerca, capace di trattare tematiche scientifiche legate alle grandi sfide dell'attualità in maniera interdisciplinare, grazie al contributo di ricercatrici e ricercatori di grande valore" ha commentato Tiziana Lippiello, rettrice di Ca' Foscari, che ha concluso: "Questo finanziamento e l'apporto dei Dipartimenti di Eccellenza vedranno il nostro Ateneo ancora impegnato in ricerche di grande impatto e interesse internazionale". (Rev)