Lombardia 2023: presentata a Milano la lista “Patto Civico per Majorino Presidente” (2)

Quella delle elezioni, ha sottolineato Enrico Fedrighini, ambientalista e consigliere comunale del gruppo "Beppe Sala Sindaco" "è una sfida impegnativa e importante per noi tutti. La Lombardia è la regione più ricca ma deve essere laboratorio di conversione ambientale. Abbiamo straordinarie risorse ma abbiamo smesso di investire. Milano metropolitana ha due linee in più di metro, non servono grandi appalti ma risposte di efficienza. "Io non esco da una 'comfort zone professionale' ma legata a un ruolo come punto di riferimento sui temi dei diritti – ha spiegato invece Paladini -. Dopo 28 anni, penso che valga davvero la pena metterci la fascia per cambiare integralmente le politiche della Regione. Sul tema dei diritti, abbiamo portato in piazza migliaia di persone, vedo un filo rosso quando chiedo una legge sull'omotrabsfobia che è legata al diritto alla salute, al non aspettare mesi per un'ecografia, come al diritto di avere ambiente e qualità dell'aria che non ci obblighi a vivere nella regione più inquinata". In Lombardia, ha dichiarato la vice sindaca della città metropolitana Michela Palestra, "manca la relazione con i territori, quelli che dobbiamo riprendere in Regione. Sono stufa di essere invitata a inaugurazioni di case della sanità che però non si occupano di problemi delle persone. Non c'è visione strategica, neanche su ambiente e cultura".