Auto:Uliano (Fim-Cisl) a 'Nova', a rischio 75 mila lavoratori con transizione a elettrico

20 luglio 2021

- Noi abbiamo più volte sollecitato sia Stellantis che il governo di fare presto e intervenire sulla problematica dell'occupazione con la transizione elettrica. Noi abbiamo stimato oltre 75 mila lavoratori che potrebbero perdere il posto nell'indotto. Lo ha affermato ad 'Agenzia Nova' il segretario nazionale della Fim-Cisl Ferdinando Uliano a margine della presentazione del report di produzione e occupazione del 2022 di Stellantis in Italia, prodotto dal sindacato. "Si parla di un assemblaggio meno complesso per i motori elettrici rispetto a quelli endotermici e questo andrà a ridurre ulteriormente l'occupazione - ha continuato Uliano -. Per sostituire questa occupazione servirà un intervento da parte dello Stato di facilitazione rispetto alla reindustrializzazione. Nel nostro Paese non si producono molti componenti centrali per le auto del futuro come batterie e semiconduttori. Noi dobbiamo accorciare e ridurre le catene di forniture e portarle dentro il nostro paese e continente, per compensare le attività che andranno perse, altrimenti molti posti di lavoro saranno a rischio", ha concluso. (Rpi)