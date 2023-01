Lombardia 2023: presentata a Milano la lista “Patto Civico per Majorino Presidente” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elemento centrale degli argomenti trattati dagli esponenti della lista è poi stata la sanità. Diversi candidati vengono infatti da quel mondo, la cui riforma a livello regionale è uno dei cavalli di battaglia del centrosinistra lombardo. "Siamo qui – ha specificato a tal proposito lo psicologo Grimoldi - perché condividiamo la questione morale ed etica, la nostra sanità non deve diventare la sanità degli Stati Uniti dove si paga. Non ci piace la retorica, non abbiamo bisogno che l'altro sia uguale a noi per non averne paura. Noi non siamo Giorgia". "Rappresento insieme ad amici e compagni una complente laica, radicale, più europeista", ha rimarcato Usuelli, che ha ricoperto il ruolo di medico di ong in Paesi in via di sviluppo per sette anni. "Nella nostra componente sono orgoglioso di dire che c'è poco testosterone – ha aggiunto, esprimendo orgoglio per la rappresentanza femminile nella lista -. Nel mondo medico sono tante le dottoresse, ma poche le primarie". "È venuto il momento – ha infine aggiunto Pregliasco - di una discontinuità sulla sanità, ci vuole un coordinamento e una gestione regionale. Magari un cittadino ha una ricetta per fare una radiografia, ma se non ha una rete familiare di conoscenze come fa? Non ci sono solo i più fragili, ci sono anche i giovani per una Lombardia più bella e vivibile. Credo potremmo fare tanto insieme". "In Lombardia – ha sottolineato il virologo a margine dell'evento - tutta la rete sanitaria è di grande qualità, ma ci sono grandi discontinuità tra chi ha più e chi ha meno disponibilità economica o meno conoscenza di quello che può offrire la sanità in Lombardia. Quindi territorializzazione, ruolo della medicina generale, digitalizzazione, elemento importante per avvicinarsi a tutti i cittadini. Ma non c'è solo quello, ci sono anche i giovani, che devono essere sostenuti anche da un punto di vista delle problematiche psicologiche che ci sono state e ci sono per via del Covid".(Rem)