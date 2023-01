Russia-Israele: ministri Esteri a colloquio, focus su Ucraina e rapporti bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha avuto oggi una conversazione telefonica con l'omologo dell'Israele, Eli Cohen. Come ha affermato in una nota l'ufficio stampa del ministero degli Esteri russo, le parti hanno discusso della situazione in Ucraina. Inoltre, Lavrov si è anche congratulato con il collega israeliano per la sua nomina e "ha espresso la sua disponibilità a lavorare insieme nell'interesse di rafforzare la cooperazione reciprocamente vantaggiosa tra Russia e Israele". Infine, il dicastero russo ha sottolineato nella nota che i ministri hanno discusso dell'agenda bilaterale, con particolare attenzione all'importanza di rafforzare la capacità di cooperazione commerciale ed economica. (Rum)