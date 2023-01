Lazio 2023: De Priamo (Fd'I), Rocca candidato autorevole per dare svolta in Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francesco Rocca, "che conosco e stimo da molti anni, ha presentato oggi con piglio e autorevolezza la candidatura a presidente della Regione Lazio". Lo dichiara, in una nota, il senatore di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo. "La sensibilità sociale unita alla grande competenza tecnica - aggiunge De Priamo - sono esattamente le qualità necessarie per risollevare dal declino un territorio che ha sofferto in particolare il secondo quinquennio di un Zingaretti in uscita già da mesi prima delle sue dimissioni. Oggi Rocca ha chiarito che lavorerà affinché possa essere compiuto il passaggio di poteri alla Capitale, previsto dalla norma ma fino ad ora mai attuato. Importante anche - sottolinea il senatore - l’impegno sulla sanità e sui trasporti nonché l’approccio al tema rifiuti, con l’attenzione al tema del riciclo, clamorosamente fallito dal governo regionale Pd-Cinquestelle senza concentrare la discussione solo sulla chiusura del ciclo. Ricordiamo a questo proposito, per quanto riguarda la Capitale, che il sindaco Gualtieri non ha chiesto risorse per migliorare la raccolta nel Pnrr e ha mancato il finanziamento dei progetti per impianti legati alla filiera dei rifiuti. Rocca ha certamente un compito impegnativo, ma possiede tutte le capacità per affrontare e risolvere i problemi della Regione Lazio, e noi lo sosterremo convintamente nell’interesse dei cittadini e del territorio”, conclude De Priamo. (Com)