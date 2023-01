© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato del centrodestra alle prossime elezioni della Regione Lazio, Francesco Rocca, "non vuole il termovalorizzatore. Come fosse un grillino qualsiasi. Noi votiamo D'Amato. Roma va pulita, il termovalorizzatore serve". Lo scrive su Twitter Luciano Nobili, responsabile organizzazione di Italia Viva. (Com)