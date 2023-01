Autonomia: Graziano (Pd), Calderoli stanco della verità, ritiri subito riforma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se Calderoli si è stancato di sentirsi dire che spacca il Paese, “cioè la verità, ritiri subito la bozza di riforma che ha portato in Consiglio dei ministri”. Lo dichiara in una nota Stefano Graziano, capogruppo Pd in commissione Difesa della Camera. “Diversamente, faccio appello a tutti i parlamentari meridionali di ogni schieramento di fare fronte comune per fermarlo e salvare il Mezzogiorno e l'unità del Paese”, aggiunge Graziano. (Rin)