Terrorismo: Google sviluppa strumento gratuito per moderare contenuti estremisti sul web

20 luglio 2021

- Google sta sviluppando uno strumento di moderazione gratuito che i siti web più piccoli possono utilizzare per identificare e rimuovere materiale terroristico. Tale mossa, riferisce il quotidiano britannico "Financial Times", è dettata dall'obbligo imposto alle società It di rimuovere i contenuti estremisti dalle loro piattaforme o ad affrontare multe e altre sanzioni ai sensi di leggi come quella sul servizio digitale nell'Ue, entrata in vigore a novembre, e il disegno di legge sulla sicurezza online del Regno Unito, che dovrebbe diventare legge entro la fine di quest'anno. Il software antiterrorismo di Google è stato sviluppato in collaborazione con l'unità di ricerca e sviluppo del gigante della ricerca Jigsaw e con l'iniziativa internazionale sostenuta dalle Nazioni Unite, Tech Against Terrorism. (Rel)