- I primi due bandi 2023 saranno sull’abbattimento dei costi energetici per le imprese e i voucher famiglie per anziani e disabili non autosufficienti in casa. Si tratta di 182 milioni di euro presi dall’Unione Europea. Lo ha annunciato il presidente del Piemonte Alberto Cirio durante la conferenza di inizio anno della Regione Piemonte che si sta svolgendo al Grattacielo della regione. (Rpi)