Speciale energia: Regno Unito, fonti stampa, impossibile sopprimere entro fine anno quattromila leggi europee

20 luglio 2021

- Il governo britannico sarà costretto a rivedere l’obiettivo di sopprimere circa quattromila leggi europee inserite nell’ordinamento del Regno Unito entro la fine del 2023. Lo ha appreso il quotidiano “The Times” da una fonte governativa. La portata del lavoro necessario, infatti, rende la scadenza della fine dell’anno troppo ravvicinata, senza contare che la Camera dei Lord ha sollevato numerose preoccupazioni a riguardo. “Non riesco a immaginare che la scadenza sopravviva. Dovremo trovare un compromesso quando il piano arriverà ai Lord. Se l’obiettivo è di rivedere queste norme in modo appropriato invece di fare semplicemente un copia e incolla, allora avremo bisogno di più tempo”, ha spiegato al “Times” la fonte. Tre ministeri, ossia quello per le Imprese, l’Energia e la Strategia industriale, quello per i Trasporti e quello per l’Ambiente, potrebbero chiedere una proroga fino al 2026. Il ministro delle Imprese, Grant Shapps, sarebbe favorevole alla proroga, a quanto si apprende. Il premier britannico, Rishi Sunak, aveva promesso la scorsa estate che avrebbe “rivisto o abolito” le leggi europee entro i suoi primi cento giorni da premier. (Rel)