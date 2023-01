Speciale energia: Montenegro, Ente per l’energia elettrica concede sconto agli abitanti di Pljevlja “causa inquinamento”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione dell’Ente statale del Montenegro per l’energia elettrica, Elektroprivreda Crne Gore (Epcg) ha deciso di concedere ai residenti del comune di Pljevlja uno sconto del 30 per cento sull'elettricità consumata a gennaio. Lo sconto si aggiunge ad altri precedentemente approvati e portano la riduzione delle bollette ad un totale del 50 per cento. La decisione odierna e quelle precedentemente approvate sono motivate dall’alto tasso di inquinamento atmosferico. "Questa misura è motivata dal fatto che il comune di Pljevlja, a causa dell'inquinamento atmosferico, si trova attualmente in una situazione allarmante, ed Epcg, in qualità di azienda socialmente responsabile, che realizza una percentuale significativa della sua produzione a Pljevlja, vuole contribuire alla riduzione delle emissioni di gas nocivi in questo modo", ha reso noto la società pubblica. Epcg ha dunque invitato i cittadini di Pljevlja, che utilizzano il carbone come fonte di energia termica, a passare ad altre fonti, al fine di contribuire al miglioramento della situazione in quel comune. "Riteniamo che uno sconto del 50 per cento sulla bolletta di gennaio sia un forte incentivo", conclude la nota di Epcg. La stessa Epcg possiede a Pljevlja una centrale termoelettrica che funziona a carbone e che rifornisce tutto il Paese di energia elettrica. Lo scorso 24 dicembre il sito “Aktuelno” riportava i dati della stazione di misurazione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente. Questi mostravano un aumento della concentrazione di particelle di polveri sottili PM 2,5 e PM 10 nell'aria di quasi 500 microgrammi per metro cubo, ovvero quasi dieci volte superiore alla concentrazione media giornaliera consentita. (Seb)