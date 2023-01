Speciale energia: Tabarelli (Nomisma), prezzi gas troppo alti, Europa rischia deindustrializzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Anche se il gas planasse a 70 euro, i prezzi europei sarebbero tre volte quelli pagati negli Usa, con danni per la competitività dell’industria, che in Italia e Germania è piuttosto energivora. Si rischia un’ulteriore deindustrializzazione, con l’Italia sempre più ‘divertimentificio’ degli stranieri”. Lo afferma Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, in un'intervista per il quotidiano “La Repubblica”. Tra l’altro, spiega, “i piani Ue di efficienza e transizione energetica sono briciole rispetto ai consumi dell’industria: va riscoperta la sicurezza energetica, che si è persa negli ultimi 20 anni”. Tabarelli non crede che i prezzi possano scendere: “Dopo le crisi anni ‘70 i prezzi non sono mai tornati indietro, e stimo che anche ora sarà così. Tra l’altro l’Asia, che ha forte domanda di gas e scarsa produzione, spinge i prezzi”. L’industria del gas, che ha costi tra 5 e 15 euro a MWh, secondo il presidente di Nomisma Energia "ne esce vincitrice". "È un paradosso che governi e cittadini devono accettare, chiedendo di usare i profitti per investire in fonti vecchie e nuove. Negli Usa i democratici lo fanno da mesi, in Europa la politica e la finanza si sono focalizzate più sulla transizione energetica, scoraggiando i progetti delle major. C’è ancora molto gas da estrarre, e a questi prezzi è parecchio remunerativo. Vale anche per le rinnovabili, che in Italia costano un terzo rispetto ai prezzi dell’energia elettrica: difatti sui tavoli ministeriali ci sono progetti per 50 mila MWh, quasi metà della capacità annua di generazione. È il momento di investire nell’energia, di tutti i tipi", conclude. (Rin)