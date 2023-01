Speciale energia: Russia, esperto Amiragyan, riserve di petrolio basteranno per 150 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riserve di petrolio in Russia basteranno per più di 150 anni, secondo i livelli attuali dell'estrazione. Lo ha affermato all'agenzia di stampa "Ria Novosti" il direttore del dipartimento di Energia e carburante del Centro per la ricerca strategica russo, Aleksandr Amiragyan. "Le riserve e le risorse petrolifere ammontano a circa 87 miliardi di tonnellate, il che può permettere di estrarre di petrolio per oltre 150 anni sulla base degli attuali volumi di estrazione annuale", ha affermato l'esperto. Secondo Amiragyan, dal punto di vista della domanda internazionale, non vi sarebbero restrizioni significative allo sviluppo dell'estrazione, e la domanda resterà comunque elevata almeno fino al 2040. Allo stesso tempo, ha aggiunto l'esperto, la produzione di petrolio in Russia non dipende troppo dai prezzi mondiali, il che è dovuto ai bassi costi della sua produzione, resi possibili principalmente dai "vecchi" giacimenti tradizionali, nonché dalla natura della politica fiscale nell'industria petrolifera. "Quando i prezzi del petrolio sono bassi sul mercato mondiale, il carico fiscale sulle società produttrici di petrolio diminuisce automaticamente, il che garantisce la redditività dell'estrazione di petrolio", ha spiegato Amiragyan. (Rum)