Speciale energia: Egitto, ministro Elettricità, miriamo a produrre il 72 per cento di energia pulita nel 2040

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto mira a raggiungere il 60 per cento della produzione di energia da fonti rinnovabili entro il 2035, per poi arrivare al 72 per cento nel 2040, in linea con gli obiettivi del Piano verde. Lo ha reso noto il ministro dell'Elettricità e delle Energie rinnovabili Mohamed Shaker durante una riunione della Commissione industria alla Camera dei rappresentanti. "Il sistema delle energie rinnovabili dominerà la produzione di energia nei prossimi 15 o 20 anni", ha affermato Shaker. Il ministro dell'Elettricità ha poi sottolineato che la produzione di idrogeno verde in Egitto avverrà soprattutto attraverso investimenti esteri. (Cae)