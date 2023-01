Speciale energia: Germania, prima nave gasiera arrivata al terminale Gnl di Wilhelmshaven

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La “Maria Energy” è la prima nave gasiera ad arrivare nel terminale per il gas naturale liquefatto (Gnl) di Wilhelmshaven, inaugurato il 17 dicembre scorso. È quanto comunicato dall'azienda per l'energia tedesca Uniper, che gestisce l'impianto, il primo in funzione in Germania. Con altri terminali per il Gnl in realizzazione sulle coste del Paese, quello di Wilhelmshaven intende contribuire a colmare la carenza di gas dovuta alla decisione della Russia di fermare le esportazioni di tale fonte di energie. Il cuore dell'impianto è il rigassificatore galleggiante “Hoegh Esperanza”, ormeggiato al largo del porto della Bassa Sassonia. (Geb)