Autonomia: Lollobrigida, da Calderoli no forzatura, solo senso dovere

- Sul disegno di legge sull'autonomia presentato dal ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli "non so perché si intende come una forzatura la proposta di un ministro che è lì per fare proposte nel più breve tempo possibile". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, interpellato a margine della presentazione a Roma della candidatura ufficiale di Francesco Rocca alla presidenza della Regione Lazio. "Credo che si faccia il proprio dovere di accelerare processi in linea non solo col programma di centrodestra, ma anche con le enunciazioni di tante forze che non fanno parte del centrodestra e sulle quali si sono fatte tante chiacchiere - ha aggiunto Lollobrigida -. È un governo efficiente che dice una cosa, prova a farla e magari poi ci riesce anche. In fase di approvazione arriverà la versione definitiva dopo la legittima discussione e il legittimo contributo di ogni forza politica del governo", ha concluso il ministro. (Rer)