Venezuela-Colombia: riapre ponte binazionale "Tienditas", oltre 1.300 vetture in due giorni

- Oltre 1.300 veicoli, tra auto e moto, sono transitati sul ponte internazionale "Tienditas" - ora ribattezzato "Atanasio Girardot" - dal giorno dell'inaugurazione, il 1 gennaio. "Oltre 977 automobili e 384 moto sono circolate dall'apertura del ponte Atanasio tra Venezuela e Colombia", ha detto il ministro dei trasporti del Venezuela, Ramon Velasquez Arraguyan in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. A corredo del messaggio, il ministro ha anche pubblicato foto con le code di vetture in attesa di transitare per uno degli otto accessi di cui è dotato il ponte. La struttura mette in collegamento il municipio colombiano di Villa del Rosario, nella provincia di Norte di Santander, e nel comune venezuelano, Pedro Maria Urena, Stato Tachira. L'inaugurazione del ponte che si era iniziato a costruire nel 2104 è parte del più ampio percorso di ripresa dei rapporti bilaterali, avviato con l'arrivo di Gustavo Petro alla presidenza della Colombia. Oltre all'Attanasio Girardot, dieci chilometri a nord del più noto ponte internazionale Simon Bolivar, sono ora pienamente in funzione i valichi di Arauca, Puerto Santander e i collegamenti fluviali. (segue) (Vec)