Moldova: più di 600 mila profughi ucraini hanno attraversato il Paese dall'inizio della guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La gestione efficace della crisi dei rifugiati è stata la principale sfida che il ministero dell'Interno moldavo ha dovuto affrontare nel 2022. In un video in cui viene presentato il rapporto di attività nel 2022, il ministero ha annunciato che attraverso il Paese sono passati oltre 600 mila cittadini ucraini in fuga dalla guerra, di cui 86 mila sono rimasti, la metà dei quali bambini. Il dicastero ha ricordato anche la creazione di un Eu Security Hub, un meccanismo operativo che ospita incontri periodici tra gli Stati membri dell'Unione europea, le agenzie europee e le autorità della Moldova. Quanto ai documenti strategici firmati, il ministero ha comunicato che nel 2022 è stata approvata la Strategia per lo sviluppo del settore degli affari interni per i prossimi nove anni, nonché un accordo di collaborazione con l'Ue in merito alle attività svolte dall'Agenzia Frontex per gestire efficacemente la crisi dei rifugiati. Sempre nel 2022, la Moldova ha aderito al meccanismo di protezione civile europeo. (Rob)