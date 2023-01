Roma: chiuso il bar della spedizione punitiva del clan Moccia a Tor Bella Monaca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera, i carabinieri della stazione Roma Tor Bella Monaca hanno notificato al titolare di un bar in via P.F. Quaglia un provvedimento di sospensione della licenza ex. art. 100 Tulps, emesso, su richiesta degli stessi carabinieri, dal Questore di Roma, con conseguente immediata chiusura dell’esercizio per la durata di 15 giorni. Il provvedimento scaturisce dalla segnalazione dei carabinieri che ha evidenziato il fatto che l’esercizio commerciale sia luogo di eventi atti a minare l’ordine e la sicurezza pubblica, nonché abituale ritrovo di persone pregiudicate e pericolose dedite all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. (segue) (Rer)