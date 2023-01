Droga: la Polfer arresta tre persone in zona stazione centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia ferroviaria di Milano, nei giorni scorsi, ha arrestato un cittadino marocchino di 23 anni, pregiudicato, per il reato di furto aggravato. Gli agenti, durante il servizio di vigilanza nella stazione di Milano Centrale, hanno notato in Piazza Duca D'Aosta, nelle vicinanze di un esercizio commerciale, un uomo accodarsi a una viaggiatrice per poi, con destrezza, inserire una mano all'interno della tasca dx del giubbotto della donna, asportandole il cellulare, per poi allontanarsi rapidamente. Gli agenti, dopo aver assistito all'azione delittuosa, hanno bloccato prontamente lo straniero, tratto in arresto e condotto presso le camere di sicurezza della locale Questura a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Sempre nella medesima giornata, gli agenti hanno arrestato un cittadino italiano e un cittadino gambiano, entrambi di 24 anni, con pregiudizi di polizia specifici, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. (segue) (Com)