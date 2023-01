Droga: la Polfer arresta tre persone in zona stazione centrale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli stessi agenti, durante un giro di perlustrazione nelle adiacenze della stazione di Milano Centrale, tra Piazza Luigi di Savoia e Via Vitruvio, hanno notato tre soggetti dall'atteggiamento sospetto, confabulare tra di loro, che si dirigevano verso l'ingresso della metropolitana. Gli agenti hanno deciso di seguirli, notando che uno di loro ha estratto dalla tasca destra della giacca una pallina di presunta sostanza stupefacente, per poi consegnarla ad un'altra persona intenta ad effettuare il pagamento. Immediatamente, gli operatori sono intervenuti, bloccando i tre soggetti, tra cui l'acquirente trovato in possesso della pallina di 0,3 grammi di cocaina, il ragazzo gambiano in possesso di 3,7 grammi di cocaina, 3,1 grammi di hashish, nonché la somma di 35 euro ed infine il giovane italiano che nascondeva all'interno del portafoglio 1 grammo di hashish, il tutto posto sotto sequestro. I due arrestati sono stati condotti presso le camere di sicurezza della Questura di Milano in attesa di giudizio. (Com)