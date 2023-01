© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mia candidatura del centrodestra "avviene in un contesto di affetto e simpatia. Le chiacchiere sulle divisioni interne per la mia candidatura io non le ho sentite". Lo ha detto il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca, nel corso della presentazione della sua candidatura, presso Palazzo Ripetta a Roma. (Rer)