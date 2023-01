Nigeria: Buhari, il governo rischia di sborsare 4 miliardi di dollari di interessi extra nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nigeria pagherà 1.800 miliardi di naira (circa 4 miliardi di dollari) di interessi extra nel 2023 se il parlamento respingerà una richiesta di scambio prestito-obbligazioni sugli scoperti della Banca centrale nei confronti del governo. Lo ha detto oggi il presidente Muhammadu Buhari dopo aver ratificato la legge di bilancio per il 2023. La scorsa settimana il Senato ha ritardato una decisione sulla richiesta del presidente di convertire 53 miliardi di dollari scoperti di conto corrente della Banca centrale al governo in obbligazioni a 40 anni dopo che alcuni legislatori hanno messo in discussione il piano. In un discorso tenuto oggi, Buhari ha affermato che il governo attualmente paga un margine del 3 per cento al di sopra del tasso di prestito della Banca centrale del 16,5 per cento, ma la sua amministrazione ha negoziato un tasso del 9 per cento per le obbligazioni. Il parlamento nigeriano ha approvato per il 2023 un budget 21.830 miliardi di naira (49 miliardi di dollari), sulla base di un prezzo del petrolio fissato a 75 dollari al barile. L'aumento del debito, la debole crescita economica, l'elevata inflazione e la crescente insicurezza costituiscono degli ostacoli seri per l'economia nigeriana. Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha esortato la Nigeria a eliminare gradualmente il finanziamento del governo da parte della Banca centrale per contribuire a ridurre l'inflazione a due cifre. (Res)