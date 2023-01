Panama: ministro Salute, nessuna restrizione Covid a cittadini in arrivo dalla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute di Panama, Luis Francisco Sucre, ha fatto sapere che il Paese non imporrà restrizioni ai cittadini in arrivo dalla Cina, nonostante gli allarmi sulla diffusione di nuove varianti del virus Covid-19, accolti da altri Paesi americani. "Una delle varianti che sta colpendo la Cina è la BQ.1, che è da noi già presente nella sesta ondata. Non c'è quindi nessuna ragione perché noi si debba bloccare o diminuire l'entrata di questi passeggeri", ha detto il ministro citato da "La Prensa". Nelle ultime ore, i media locali si sono interrogati sulla necessità che Panama potesse adottare la strategia varata da Stati Uniti e Canada, che hanno deciso di chiedere il test della Pcr ai viaggiatori in entrata dalla Cina. (Mec)