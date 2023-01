© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi auguro comunque che nella struttura questo ragazzo abbia potuto trovare l’affetto e il calore umano che merita. Contatterò la struttura e andrò presto a trovarlo". Lo scrive su Twitter il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, con riferimento al giovane con disabilità abbandonato per cinque anni dai genitori in una casa di cura in provincia di Pisa. (Rin)