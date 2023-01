Roma: Ama, grande affluenza a presepe dei netturbini, da 8 dicembre a 2 gennaio in circa 5 mila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grande affluenza di pubblico al presepe dei netturbini: dall'8 dicembre, giorno della sua riapertura al pubblico, al 2 gennaio circa 5.000 visitatori si sono recati presso la sede Ama di via dei Cavalleggeri 5 per ammirare l'opera ideata e realizzata da Giuseppe Ianni. Lo comunica Ama in una nota. Il presepe dei netturbini è in mostra permanente ed è meta tradizionale di turisti, pellegrini e personalità istituzionali, sia civili sia religiose. Nel 1996, Santa Madre Teresa di Calcutta si è raccolta in preghiera nella calda e semplice atmosfera del luogo. Particolare e ricco di spiritualità è il legame fra il presepe dei netturbini e i pontefici, come dimostra la visita nel gennaio 1974 di San Paolo VI. Ma è soprattutto la figura di San Giovanni Paolo II ad affermare con la sua assidua presenza (mai mancata dall'inizio del pontificato al 2002) l'importanza del luogo. L'ultimo pontefice a visitarlo è stato proprio Benedetto XVI il 5 gennaio del 2006, che proprio in quell'occasione espresse nel suo discorso la sua gratitudine agli operatori ecologici per il lavoro svolto per assicurare "la pulizia e l'ordine nella vasta zona attorno a Piazza San Pietro, frequentata da tanti pellegrini e turisti". "Un lavoro - ha proseguito Papa Ratzinger - che domanda dedizione e comporta non pochi sacrifici". Tra le innumerevoli personalità che hanno ammirato questa opera vanno citati anche il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano e i primi cittadini della Capitale. (segue) (Com)