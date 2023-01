Roma: Ama, grande affluenza a presepe dei netturbini, da 8 dicembre a 2 gennaio in circa 5 mila (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il grande afflusso di visitatori - sottolinea il presidente di Ama, Daniele Pace - conferma l'importanza e il prestigio di un'opera che rappresenta uno straordinario patrimonio non solo per la nostra comunità aziendale ma per tutta la città. Un modo anche per tenere viva la memoria del suo creatore Giuseppe Ianni, un ex netturbino, che pietra dopo pietra, lo ha realizzato fino a renderlo il magnifico presepe che è oggi". Il presepe, che quest'anno compie 50 anni, è realizzato completamente in muratura con calce ed è composto da circa 3 mila pietre provenienti da tutto il mondo. L'opera, che occupa una superfice di 45 metri quadri, intende ricostruire fin nei minimi dettagli lo stile delle tipiche costruzioni della Palestina di oltre 2.000 anni fa. Nella sala che ospita il presepe, sono inoltre esposti tre grandi dipinti di ispirazione religiosa, tra cui un affresco dedicato alla Madonna della Strada, patrona dei netturbini romani, realizzato a matita e pastelli nel 2011 dal caposquadra Ama Francesco Palumbo. L'ingresso al presepe è gratuito ed è consentito con prenotazione obbligatoria da effettuarsi sul sito aziendale di Ama. Le visite, che hanno la durata massima di 50 minuti, comprendono anche la possibilità di assistere alla proiezione di una video guida in due versioni: una sottotitolata in inglese, l'altra nella Lingua italiana dei segni. Al termine della visione, i visitatori possono muoversi liberamente nella sala ed ammirare il presepe in autonomia. È disponibile anche una nuova brochure contenente informazioni di dettaglio, per una osservazione consapevole dell'opera e del contesto. (Com)