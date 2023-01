Lazio 2023: Rocca, emigrare per curarsi è umiliazione che voglio superare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dobbiamo riportare dignità "ai cittadini del Lazio, soprattutto per quanto riguarda la sanità. Credo che questo sarà il mio primo obiettivo. I cittadini non possono andare fuori del Lazio per curarsi. Vedere i cittadini costretti ad emigrare è un'umiliazione che io voglio superare con tutte le mie forze". Lo ha detto il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca, nel corso della presentazione della sua candidatura, presso Palazzo Ripetta a Roma. (Rer)