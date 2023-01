Russia: ministro Istruzione, scienziati stranieri interessati a cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni scienziati stranieri sono interessati alla cooperazione con la Russia. Lo ha detto il ministro dell'Istruzione e della scienza russo, Valerij Falkov, nel corso di un incontro con il presidente russo, Vladimir Putin. In particolare, come ha affermato Falkov, nel 2022 si è tenuto un concorso per ottenere delle borse relative al programma dei ricercatori, e il ministero ha ricevuto 293 domande provenienti da 44 Paesi. Il numero delle richieste, secondo il ministro, "ha confermato ancora una volta la disponibilità (degli Stati stranieri) alla cooperazione scientifica". Falkov ha aggiunto che tutti i 30 vincitori da 18 Paesi diversi si sono detti pronti per venire in Russia per partecipare al programma, nonostante le difficoltà logistiche.(Rum)