Etiopia: esercito riconquista diverse località nella regione di Oromia

- L'esercito etiope ha strappato diverse località dal controllo dell'Esercito di liberazione oromo (Ola) nelle operazioni condotte nella regione di Oromia. Lo ha annunciato l'esercito in una nota pubblicata su Facebook, secondo cui "le forze di sicurezza hanno avviato un'operazione coordinata per fermare la sovversione da parte degli Shene (il nome impiegato dal governo per designare l'Ola) e garantire stabilità nella regione". Le operazioni si sono svolte in particolare nelle zone di Guji, nell'Oromia occidentale, e di Borena, nell'Oromia meridionale. "L'operazione ha lo scopo di annientare lo Shene e creare una regione stabile", ha affermato detto Haru Germa, un alto funzionario nella zona di East Guji. L'Ola, che afferma di lottare per i diritti del popolo di etnia Oromo, è stata designata dal governo come gruppo terroristico nel 2021. (Res)