Regno Unito: governo, fondi a sostegno delle famiglie a basso reddito dalla primavera

- Milioni di famiglie a basso reddito nel Regno Unito riceveranno sostegni economici fino a 1.350 sterline (circa 1.525 euro) a partire dalla primavera e spalmati su almeno dodici mesi. Lo ha annunciato il governo come misura per alleviare la crisi del costo della vita. Come riporta il quotidiano "Financial Times", l'aiuto straordinario è stato annunciato per la prima volta dal cancelliere dello Scacchiere, Jeremy Hunt, nella dichiarazione d'autunno lo scorso novembre, ma il governo non aveva stabilito una data. Il ministero del Lavoro e delle Pensioni ha affermato che la maggior parte del denaro sarà costituito da un pagamento di 900 sterline (circa 1.016 euro) per oltre otto milioni di famiglie, pagate in tre rate nel corso di circa dodici mesi dalla primavera del 2023. Più di sei milioni di persone beneficiarie di sussidi di invalidità riceveranno anche un pagamento separato di 150 sterline (circa 170 euro) quest'estate, mentre circa otto milioni di pensionati riceveranno 300 sterline (circa 340 euro) extra il prossimo inverno. (Rel)