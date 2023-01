Moldova: ambasciatore a Bucarest, rapporto con la Romania non è condizionato dalla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto della Moldova con la Romania non è condizionato da buoni o cattivi rapporti con la Russia, ma dal modo in cui guardiamo al futuro e apprezziamo i valori che ci uniscono. Lo ha affermato l'ambasciatore moldavo a Bucarest, Victor Chirila, all'emittente radio "Vocea Basarabiei". "Nell'ultimo anno abbiamo visto quanto sia importante la Romania per noi", così come "durante la pandemia", ha dichiarato l'ambasciatore. Secondo Chirila, il dialogo politico bilaterale ad alto livello favorisce altre dimensioni. "È sempre stato così e durante lo scorso anno è stata anche la chiave di volta di tutti i traguardi che sono stati raggiunti a livello di ministeri, a livello di agenzie, a livello anche personale. Questo dialogo politico ad alto livello ha creato il quadro necessario per andare avanti in più ambiti", ha detto ancora l'ambasciatore. Riferendosi al dossier transnistriano, Chirila ha affermato che bisogna tener conto del fatto che nella regione ci sono quasi 300mila cittadini moldavi e gli obblighi nei loro confronti sono gli stessi che nei confronti dei cittadini che si trovano in Moldova. "Devono essere garantite condizioni di sicurezza e benessere, indipendentemente da quale parte del fiume si trovino", ha detto il diplomatico. (Rob)