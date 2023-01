Taiwan: ex segretario generale Nato Rasmussen arrivato a Taipei per visita di 3 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex segretario generale della Nato, Anders Fogh Rasmussen, è arrivato oggi a Taiwan per una visita di tre giorni, durante la quale incontrerà la presidente Tsai Ing-wen. Lo fa sapere il ministero degli Esteri di Taipei, aggiungendo che Rasmussen, già primo ministro della Danimarca, è stato accolto dal direttore del dipartimento per gli affari europei del dicastero, Vincent Yao, all’aeroporto internazionale di Taoyuan. Durante la visita, che segna il primo viaggio a Taipei di un ex segretario generale dell’Organizzazione, Rasmussen terrà colloqui anche con il vicepresidente, Lai Ching-te, il ministro degli Esteri, Joseph Wu, parlamentari e accademici. "La visita si focalizza sul sostegno del mondo democratico a Taiwan e sul rafforzamento delle relazioni tra l’Unione europea e l’isola”, si legge in un comunicato stampa diramato dall’Alliance of Democracies Foundation (Aod), l’associazione senza scopo di lucro fondata da Rasmussen nel 2017 allo scopo di promuovere il progresso globale della democrazia e del libero mercato. (Cip)