Governo: Renzi, aumenti sotto l'albero, occhio a portafoglio con esecutivo Meloni

- "Dopo qualche giorno di vacanza si riparte con tre regalini sotto l'albero di Natale. La Meloni ha aumentato le accise sulla benzina. E' fantastico". Lo sottolinea in un video su Instagram il leader e senatore di Italia viva, Matteo Renzi. "Quando era all'opposizione faceva i video simpaticissimi tra l'altro per dire che 'lo Stato prende troppi soldi dalla benzina'. E' arrivata lei al governo e ha aumentato le accise. Salvini ha aumentato il costo dei pedaggi autostradali e il terzo aumento è quello delle sigarette. Allora il governo doveva fare grandi novità e ha iniziato con l'aumentare benzina, pedaggi e sigarette. Poi dicono che la pacchia è finita. Forse la pacchia è finita per gli automobilisti. Buona giornata, buon anno a tutti, occhio al portafoglio c'è il governo Meloni", ironizza Renzi.(Rin)