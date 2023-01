Cina: yuan rimbalza ai massimi contro il dollaro da oltre 4 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo yuan cinese è rimbalzato ai massimi contro il dollaro statunitense in oltre quattro mesi, trainato dall’ottimismo degli investitori che non escludono una ripresa anticipata dell’economia dopo l’allentamento di molte restrizioni a contenimento del Covid-19. Nel 2022 la valuta si era indebolita del 7,9 per cento rispetto al biglietto verde, registrando il più grande calo su base annuale dal 1994 e riflettendo il rallentamento economico nazionale dovuto alla draconiana strategia “zero Covid”. Prima dell'apertura del mercato, la Banca centrale della Cina (Pboc) ha fissato il tasso medio dello yuan a 6,9475 per dollaro, il più alto in oltre due settimane e lo 0,25 per cento in più rispetto alla precedente correzione di 6,9646. Nel mercato spot, lo yuan onshore ha aperto a 6,9200 per dollaro ed è salito a un massimo di 6,8785, segnando la performance più forte dal 26 agosto 2022. La sua controparte offshore ha toccato un massimo di oltre quattro mesi, prima di essere scambiata a 6,882 per dollaro a mezzogiorno. Benché gli analisti ritengano che la completa ripresa della vita e della produzione potrebbe richiedere “diversi mesi”, gli operatori del mercato stanno gradualmente guarendo dal Covid-19 e ripristinando le negoziazioni. (Cip)