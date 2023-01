Riforme: Cuperlo (Pd), contro presidenzialismo destre cancellierato e legge elettorale proporzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La destra al potere vuole "eleggere un presidente di parte concentrando il potere in una logica che potrebbe determinare la 'partigianeria' di tutte le nostre istituzioni: Parlamento, governo, presidenza della Repubblica. A quel punto con la fine della terzierà del Quirinale e incognite sulla successiva effettiva indipendenza dell’ordine giudiziario. Insomma una soluzione che anziché risolvere problemi e fragilità della nostra democrazia finirebbe con l’accentuarli nell’illusione, già pagata a caro prezzo in un passato recente, che concentrare il potere verso l’alto depurandolo di controlli e garanzie sia la risposta giusta per l’Italia di domani". Lo scrive su Facebook, in merito alla riforma in senso presidenzialista avanzata dalla destra, Gianni Cuperlo, deputato del Partito democratico e candidato alla guida della segreteria del Partito. "Penso che opporsi a questo disegno debba essere nell’anno che si apre una prova da affrontare con decisione e coerenza. Dall’opposizione lo si farà con maggiore efficacia e forza se avanzeremo un disegno diverso e alternativo. Mantenere e preservare la terzietà del capo dello Stato. Aprire all’ipotesi di un cancellierato (con il potere del capo del governo di nomina e revoca dei ministri assieme all’istituto della sfiducia costruttiva). Una riforma della legge elettorale in senso proporzionale eliminando la stortura delle liste bloccate e restituendo ai cittadini il potere di scelta dei propri rappresentanti.In questa partita decisiva per la qualità della nostra democrazia la vera innovazione sarà quella nel segno della Costituzione e dello spirito che ne contrassegnò la genesi e la nascita", conclude Cuperlo. (Rin)