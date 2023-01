Germania: disoccupazione aumentata a dicembre al 5,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Germania è aumentato a dicembre scorso di 0,1 punti su base mensile al 5,4 per cento. È quanto comunica l'Agenzia federale per il lavoro (Ba), aggiungendo che il numero di quanti cercano un impiego è salito di 20 mila unità a 2,454 milioni. Tuttavia, al netto delle consuete fluttuazioni stagionali, si registrano 13 mila disoccupati in meno. Su base annua, sono 195 mila in meno quanti sono alla ricerca di un'occupazione, per un totale di 2,418 milioni. (Geb)