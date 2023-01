Burkina Faso: Ong denuncia violenze e abusi da parte delle milizie civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Burkina Faso il Collettivo contro l'impunità e la stigmatizzazione della comunità (Cisc), organizzazione della società civile, ha allertato le autorità su un preoccupante aumento delle violenze, in particolare quelle perpetrate da milizie formate da civili che si dichiarano "volontari per la difesa della patria”. In un comunicato stampa, il Cisc spiega di essere stato regolarmente contattato negli ultimi tempi “per diversi casi di flagranti violazioni dei diritti umani” tra cui esecuzioni capitali, sequestri, espropri e saccheggi che hanno coinvolto in parte terroristi, ma anche civili considerati volontari per la difesa della patria (Vdp). Il comitato denuncia diversi episodi nell'ultimo mese. Venerdì 30 dicembre, ad esempio, dopo l'attacco di uomini armati al quartier generale del Vdp a Nouna, nell'ovest del Paese, civili armati hanno dato vita a violente rappresaglie che hanno causato la morte di almeno 21 vittime civili, compresi i bambini. Tra il 15 e il 22 dicembre, inoltre, i comuni di Lorepeni, Kongoussi e Gourcy nel nord hanno subito violenze simili. Il Cisc denuncia quindi “abusi mirati in un contesto di stigma” e chiede alle autorità di prestare “particolare attenzione” dal momento che i gruppi terroristici "contano su questo tipo di abusi per assicurarsi il reclutamento”.(Res)