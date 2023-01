Siria: sequestrati 59 chilogrammi di stupefacenti nella periferia di Damasco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una persona è stata arrestata a Nabek, nella zona rurale di Damasco, in Siria, in possesso di 59 chilogrammi di stupefacenti. Lo ha riferito oggi il ministero dell'Interno in un comunicato diffuso dall'agenzia di stampa filogovernativa “Sana”. Una pattuglia della stazione di polizia di Nabek ha fermato e perquisito una persona nei pressi della rotonda di Yabroud, trovando in suo possesso sostanze stupefacenti come cocaina e captagon. Durante l’interrogatorio, l’uomo ha ammesso di aver acquistato stupefacenti da una persona in un villaggio vicino a Nabek. La successiva retata della polizia ha portato all'arresto di quasi 60 chili di sostanze stupefacenti.(Res)