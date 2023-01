Libia: il ministro del Petrolio di Tripoli in visita negli Stati Uniti per una settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via oggi la visita del ministro del Petrolio e del gas del governo di unità nazionale della Libia (Gun), Muhammad Aoun, negli Stati Uniti, dove rimarrà otto giorni. Lo riferisce un comunicato stampa del dicastero del Petrolio di Tripoli, indicando che Aoun sarà accompagnato dal direttore del dipartimento generale per gli affari politici e dal capo del dipartimento per gli affari tecnici. Durante la permanenza negli Stati Uniti, la delegazione libica incontrerà un certo numero di funzionari statunitensi del settore dell’energia e imprenditori per discutere delle opportunità di cooperazione e partnership in progetti per lo sviluppo delle operazioni nel settore petrolifero e del gas in Libia. (Lit)