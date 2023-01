Regno Unito: scioperi ferroviari rischiano di cristallizzare tendenza verso lavoro da remoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli scioperi ferroviari in corso nel Regno Unito hanno costretto molti pendolari a iniziare il 2023 lavorando da casa e gli esperti ritengono che questo incoraggerà più dipendenti a farlo in modo permanente. Come riporta il quotidiano "The Telegraph", il capo economista della banca d'investimenti Panmure Gordon, Simon French, ha affermato che gli scioperi hanno colpito la City di Londra in termini di affluenza, e che la situazione potrebbe peggiorare: "Entrando nel nuovo anno, ci aspettiamo che i tragitti verso l’ufficio diminuiscano notevolmente", ha dichiarato. Il Regno Unito sta affrontando scioperi ferroviari questa settimana, con cinque giorni consecutivi di azioni sindacali destinate a causare danni e disagi ai passeggeri in tutto il Paese. (Rel)