Tunisia: Osservatorio diritti umani, rapito un lavoratore vicino al confine libico

- Un gruppo sconosciuto ha rapito un lavoratore civile nella zona di Al Ain al Sokhouna, vicino al confine tunisino-libico. Lo ha affermato il presidente dell'Osservatorio tunisino per i diritti umani, Mostafa Abdelkabir, sulla sua pagina Facebook. L'uomo scomparso è originario della città di Kairouan e la sua sorte è ancora sconosciuta. "Interverremo con tutte le parti in Libia per conoscere il suo destino. L'Osservatorio tunisino per i diritti umani ritiene che tutte le parti libiche siano pienamente responsabili della salute del lavoratore tunisino", ha aggiunto Abdelkabir. Il ministero della Difesa nazionale della Tunisia ha annunciato, ieri sera, che un lavoratore civile affiliato al dicastero, che lavorava con una squadra incaricata di aprire un sentiero desertico nei confini sud-orientali, è scomparso nella mattina di domenica primo gennaio.(Tut)