Roma: Cicculli (Sce), protesta ambientalista al Senato, solidarietà ad attivisti

- "Il gesto dimostrativo di Ultima Generazione sulla facciata del Senato è un grido di allarme disperato per richiamare le istituzioni alle loro responsabilità". Lo afferma in una nota la consigliera capitolina Michela Cicculli di Sinistra civica ecologista (Sce). "Ragazze e ragazzi che reclamano un futuro con gesti di protesta dimostrativi e non violenti devono trovare ascolto, perché oltre a difendere un ideale, difendono il futuro di tutte e di tutti noi e quindi le stesse istituzioni democratiche che simbolicamente chiamano in causa - spiega -.Il gesto dimostrativo di Ultima Generazione sulla facciata del Senato è un grido di allarme disperato per richiamare le istituzioni alle loro responsabilità, le stesse - prosegue - che invece si scagliano con reazioni indignate come quella di Meloni o La Russa che parlano di oltraggio o di offesa alle istituzioni. Svegliamoci non c'è più tempo per andare contro il futuro". (Com)